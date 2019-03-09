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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرع التوثيق للشهر العقارى بالإسكندرية

السبت، 09 مارس 2019 10:50 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرع التوثيق للشهر العقارى بالإسكندرية وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم
كتب ـ عبد الله محمود
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نشرت الجريدة الرسمية نص قرار موافقة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على إنشاء فرع توثيق نادى الأوليمبى، يتبع بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة الإسكندرية، ويكون مقره داخل النادى نفسه، حيث يقوم الفرع بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى.

ومن المقرر أن يعمل الفرع 3 أيام فقط طوال أيام الأسبوع هى أيام " السبت، و الأحد، والاثنين".

صدر القرار بإنشاء الفرع بعد الاطلاع على مواد القانون رقم 114 لسنة 1964 الخاص بتنظيم العمل بالشهر العقارى وقوانينه المعدلة، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1974 الخاص بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل المؤرخ بتاريخ 19 ديسمبر لسنة 1964، الخاص بشأن مأموريتين للشهر العقارى، وفرعين للتوثيق بمحرم بك والدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخه بتاريخ 18 فبراير لسنة 2019 .

نص القرار
نص القرار

 


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الجريدة الرسمية

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