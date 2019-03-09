"التموين": حذف غير المستحقين للدعم يجرى بعدالة وسرية تامة وبمنتهى الدقة

كتب محسن البديوى

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، تفاصيل حذف غير المستحقين للدعم من بطاقات التموين، مؤكدًا أن العملية تتم فى عدالة وسرية تامة، وبمنتهى الدقة.

وأضاف "مدكور"، في مداخلة ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو اديب، على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا استثناء ولا تمييز لأى جهة أو فئة، ولا جيش ولا شرطة ولا مسئولين، ويتم الاعتماد فقط على بيانات الإنفاق، مثل فاتورة الهاتف، أو الكهرباء، أو تموين السيارات الفارهة.

وأوضح أن الوزارة تقبل جميع التطلمات وتضع فى أولوياتها الشفافية، مضيفا أن هناك لجان مخصوصة ستنظر في التظلمات، لافتًا إلى أن من تنطبق عليه شروط حذف البطاقات سيتم ذلك، بدءا من شهر إبريل.