التضامن: بدء الاختبارات الشفوية لمشرفى حج الجمعيات الأهلية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم المرحلة الثانية والأخيرة لاختيار مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات والخاصة بالاختبارات التحريرية بإجمالى 587 متقدم حيث من المقرر ان تجرى الاختبارات الشفوية لمدة اسبوعين فى الفترة من 9 إلى 23 مارس الجارى.

وقال ايمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن فى تصريحات اليوم، أنه تم الإعلان على الموقع الالكترونى للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين للاختبارات الشفوية من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه ومن المقرر اجراء الاختبارات بشكل مركزى لكافة محافظات الجمهورية على ان تقام الاختبارات فى محافظات "القليوبية – الاسكندرية – سوهاج – الجيزة "

ومن المقرر أن يشمل اليوم السبت وهو اليوم الأول لإجراء الاختبارات محافظات الاسكندرية ،البحيرة ،مطروح، كفر الشيخ باجمالى 107 متقدم للاختبارات والتى ستجرى فى الاسكندرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ويتضمن اليوم الثانى للاختبارات الاربعاء 13 مارس محافظات الدقهلية ، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية بإجمالى 149 متقدم وستجرى الاختبارات بمقر جمعية الشبان المسلمين – ببنها الجديدة"

أما المجموعة الثالثة للمختبرين والتى تضم محافظات: "أسيوط، سوهاج ، الأقصر، وقنا، أسوان، المنيا البحر الأحمر، الوادى الجديد"، وستجرى الاختبارات على مدى يومى 16 و17 مارس الجارى، بمقر مركز التعليم المدنى وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بإجمالى 148 متقدم اما المجموعة الرابعة للمتقدمين والتى تضم محافظات القاهرة ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد سيتم اجراء الاختبارات الإربعاء 20 مارس بإجمالى 92 متقدم حيث سيتم إجراء الاختبارات بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة اما محافظات الاسماعيلية وشمال سيناء والجيزة وبنى سويف والسويس و الفيوم والمركزية باجمالى 91 متقدم فستجرى الاختبارات السبت 23 مارس بمقر المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بديوان وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة.