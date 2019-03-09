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التحالف: استمرار خروقات المليشيا الحوثية الإرهابية لوقف إطلاق النار بالحديدة

السبت، 09 مارس 2019 12:47 م
التحالف: استمرار خروقات المليشيا الحوثية الإرهابية لوقف إطلاق النار بالحديدة العقيد الركن تركى المالكى
إيمان حنا
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أكد التحالف العربى الداعم للشرعية باليمن، أن ميليشيا الحوثى مستمرة فى خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحدية والذى وقع فى ستكهولم فى ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أن الميليشيا ارتكبت 65 خرقا من المليشيا الحوثية الإرهابية لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ24 ساعة الماضيه شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا ونتج عن ذلك استشهاد مواطن و12 جريحا، بحسب بيان التحالف.

 

ومن جهة أخرى تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن من تدمير طائرة حوثية بدون طيار مسيرة جنوب السعودية، ونتج عن ذلك إصابة أربعة مدنيين، وأعلن المتحدث الرسمى باسم القوات العقيد الركن تركى المالكى، أنه تم رصد منظومة الدفاع الجوى الملكى السعودى جسمًا غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية، إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، إضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية.

 

حذر المالكى محذرًا بأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدًا أن استخدام تلك الميليشيات أساليبَ إرهابية فى الهجوم الانتحارى سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة، بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

 

وذكر العقيد المالكى، أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنه طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.


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