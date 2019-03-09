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افتتاح المركز العلمى بنقابة الأطباء البيطريين بعد تطويره 29 مارس

السبت، 09 مارس 2019 04:19 م
افتتاح المركز العلمى بنقابة الأطباء البيطريين بعد تطويره 29 مارس الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إنه سيتم افتتاح مقر المركز العلمى، التابع للنقابة، بعد انتهاء عمليات التطوير، ومقر الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، يوم الجمعة 29 مارس الجارى.

وأوضح الدكتور محمد نبيل، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، مدير المركز العلمى للأطباء البيطريين، فى بيان، إنه فى إطار استعدادات المركز العلمى ليكون منارة للتدريب البيطرى فى مصر والوطن العربى، تم الاستعانة بمجموعة من النماذج التدريبية الهامة، بالتعاون مع الدكتور فوزى النادى، مشيرا إلى أنها تضمنت نماذج للتدريب على عسر الولادة مع عظام الحوض، ونماذج للتدريب على الخياطة الجراحية من خلال الاستعانة بقطع من الجلد الحقيقى لكلب، وقط وحصان وجزء من الأمعاء الدقيقة للخيل.

وأضاف نبيل،: كما تضمنت تلك النماذج: محاكاة لكلب حقيقى، وCPR،Pulse Rate، Heart and Lung normal and Abnormal Sounds، Positioning for radiography، ونموذج لقطة لتوضيح الأحشاء، ونماذج للحافر وأجزاءه الداخلية: من" عظام، ومقطع طولى، مقاطع مستعرضة، حافر كامل به أبر توضح أماكن الحقن والتخدير الموضعى، ونماذج للجزء السفلى distal limb فى الخيل:عظام، ومقطع طولى + صورة (مغلفة) بالبيانات التوضيحية، وشرائح عرضية، وذلك بهدف التدريب العملى للأطباء البيطريين داخل قاعات المركز.

ولفت إلى أنه تم تجهيز 3 قاعات للتدريب، وتم تخصيص أخدهم للغات والكمبيوتر، مشيرا إلى أنه تم تجهيزهم بشاشات تفاعلية لتسهيل الشرح وتوصيل المعلومة للأطباء البيطريين المشاركين بالتدريب.


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