إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب شخصان فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بمدينة "موط" بمركز الداخلة بالوادى الجديد، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من إدارة النجدة، يفيد بوصول شابين مصابين في حادث مروري الي مستشفي الداخلة العام وتبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بمدينة "موط" بمركز الداخلة أسفر عن إصابة أحمد محمد محمود، 18 سنة، ورامي أيمن محمد 20 سنة، وكلاهما مقيم بمركز الداخلة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما الي مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم .