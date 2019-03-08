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ننشر ملامح خطة إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء قبل عرضها على مجلس الوزراء

الجمعة، 08 مارس 2019 04:00 ص
ننشر ملامح خطة إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء قبل عرضها على مجلس الوزراء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، عن أن فريق العمل المكون من مسئولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء بدأ فى وضع اللماسات الأخيرة لخطة إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل وفقًا لخطة رفع الدعم التى تنتهى فى يوليو 2021، تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى ليتم دراستها والبت فيها.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستعتمد هذا العام بشكل أكبر على فكرة الدعم التبادلى التى تم تطبيقها العام الماضى، لافتًا إلى أن السياسة الحالية للدولة هى دعم محدودى الدخل بشكل أكبر من الأغنياء، وفى الكهرباء يتم دعم قليلى الاستهلاك أكثر من كثيفى الاستهلاك بغض النظر عن الطبقة التى ينتمى إليها المستهلك.

 

وأشار المصدر، إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار ثبات سعر الدولار علاوة على وقف استيراد الوقود و الاعتماد على الانتاج الذاتى فى تحديد تكلفة سعر الكيلو وات ساعة، مشيراً إلى أن الأسعار الجديد ستكون مثل كل عام لن يشعر بها بشكل كبير إلا كثيفو الاستهلاك.


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