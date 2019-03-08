لبنان: إحالة 13 متهما للمحكمة العسكرية لتقديمهم الدعم اللوجيستى للإرهابيين

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أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان 13 متهما إلى المحكمة العسكرية من بينهم أشخاص يحملون الجنسية السورية ؛ وذلك لارتكابهم جرائم رصد تحركات لوحدات عسكرية تابعة للجيش اللبناني، وتوفير الدعم اللوجيستى لعناصر إرهابية، على نحو من شأنه تسهيل تنفيذ وارتكاب عمليات إرهابية.

وجاء بقرار الاتهام الذى أصدره قاضى التحقيق العسكرى الأول فادى صوان أن المتهم السورى حمد سعدو معطى و 12 متهما آخرين، ارتكبوا جرائم التدخل (الاشتراك) فى وقائع وقضايا إرهابية عبر قيامهم بتوفير المحروقات، والمأكولات، والاحتياجات التى تعين عناصر من مجموعات إرهابية على تنفيذ جرائم إرهاب، فضلا عن مراقبة ورصد تحركات للقوات المسلحة؛ تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية.