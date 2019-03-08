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كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

الجمعة، 08 مارس 2019 03:30 ص
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟ مواقع التواصل الاجتماعى - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
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قال اللواء عصام نصار الخبير الأمنى، إن حروب الجيل الرابع والتى تشنها قوى الشر من الجماعات المتطرفة والإرهابية تستهدف ضرب واستقرار الوطن، وعلى الشعب المصرى أن يواجهها من خلال عدد من المحاور الواضحة والأساسية.

 

وأكد الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مواجهة الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا يتطلب تعاونًا وتضافر جهود مجموعة كبيرة من المؤسسات.

 

وحدد اللواء عصام نصار 5 نقاط لمواجهة حرب الشائعات هى:

1- سرعة تحليل مضمون الشائعة.

2- التعامل مع مصدر الشائعة بالرد الحازم الذى لا يقبل التأويل.

3- توعية المواطنين بخطورة تناقلها.

4- فضح حقيقة من ينشرها أو يتحدث عنها.

5- التعاون مع الإعلام فى كشف حقيقة الشائعة.

 


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مواجهة التطرف

حروب الجيل الرابع

الجماعات المتطرفة

مواجهة الإرهاب

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الشعب المصرى




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