كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كتب محمد أبو عوض

قال اللواء عصام نصار الخبير الأمنى، إن حروب الجيل الرابع والتى تشنها قوى الشر من الجماعات المتطرفة والإرهابية تستهدف ضرب واستقرار الوطن، وعلى الشعب المصرى أن يواجهها من خلال عدد من المحاور الواضحة والأساسية.

وأكد الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مواجهة الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا يتطلب تعاونًا وتضافر جهود مجموعة كبيرة من المؤسسات.

وحدد اللواء عصام نصار 5 نقاط لمواجهة حرب الشائعات هى:

1- سرعة تحليل مضمون الشائعة.

2- التعامل مع مصدر الشائعة بالرد الحازم الذى لا يقبل التأويل.

3- توعية المواطنين بخطورة تناقلها.

4- فضح حقيقة من ينشرها أو يتحدث عنها.

5- التعاون مع الإعلام فى كشف حقيقة الشائعة.