video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 07:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محمد ينتصر على "التوحد" بالفن.. يرسم المساجد والكنائس منذ الصغر

الجمعة، 08 مارس 2019 07:00 ص
صور.. محمد ينتصر على "التوحد" بالفن.. يرسم المساجد والكنائس منذ الصغر
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

موهبة فذة يتمتع بها الطالب محمد صلاح  رغم إصابته بالتوحد، فقد أثبت للجميع أن المرض لم يمنعه من موهبته واستثمارها بل واشترك فى التمثيل بإحدى المسرحيات بقصر ثقافة سوهاج ليخرج إلى الحياة بعد أن تقوقع سنوات طويلة فى هذا المرض وأصبح لديه بعض الرسومات واللوحات التى يتم عرضها فى قصر الثقافة وزاده إصرارا وحبا للرسم الفنان محمد خليل .

 

1
1

قصة الشاب محمد طويلة منذ أن أصيب بمرض التوحد منذ صغره وهو فى سن الرابعة فقط لتبدأ بعدها الأسرة رحلة علاج طويلة، إلا أن فنه تمكن من لفت نظر الأسرة  حيث اكتشفت هذه الموهبة مبكرا حينما كان يشاهد المساجد والكنائس فى الشوارع وفنادق ليقوم بعدها بالعودة للمنزل ورسمهم على ورق وتلوينهم من وحى خياله بصورة معبرة فذه.

 

2
2

 

وعندما اكتشفت الأسرة هذه الموهبة قررت حينئذ إلحاقه بقصر ثقافة سوهاج ليعرض فيها لوحاته لكى يراها الجميع ويثبت أنه تحدى مرضه وزاده إصرارا وعزيمة فى استكمال مشواره حتى استطاع مؤخرا التمثيل فى إحدى المسرحيات.

4
4

 

"اليوم السابع" التقي الطالب محمد 18 سنة  بالصف الأول الثانوى الزخرفية فى منزله وأسرته لكى يرووا لنا قصته مع المرض، إذ تقول والدته: "محمد كان طفلا طبيعيا حتى سن الرابعة وتبدل حاله تماما من خلال ظهور أعراض المرض عليه فى مدرسته، ووقتها قمنا بالكشف عليه عند الأطباء واكتشفنا إصابته بمرض سمات التوحد "اسبرجر" وبدأت رحلتنا العلاجية معه من خلال تناول الأدوية وجلسات التخاطب وتنمية المهارات وبعد فترة قليلة شاهد محمد احد الفنادق المزخرفة فى الشارع وعند عودته للمنزل قام برسم الفندق على ورقة بمهارة فائقة ومن اول نظرة للفندق دون خطأ مطلقا فاكتشفنا وقتها موهبته فى الرسم بالإضافة الى رسوماته الأخرى من المساجد والكنائس ورسم الأشخاص واللوحات بدقة .

5
5

 

وتواصل الأم حديثها انها فخورة بنجلها وموهبته رغم مرضه وقامت بالحاقة بقصر ثقافة سوهاج لعرض لوحاته بالإضافة الى اشتراكه فى إحدى المسرحيات وهى " نحلة واحدة لا تجنى العسل" وهو ما جعله يتحدى المرض وخاصة وانه يعشق الفنان محمود خليل الفنان التشكيلى وقد حصل نجلها على شهادة تقدير نتيجة رسوماته .

6
6

 

فيما قال الشاب محمد أنه يعشق الرسم منذ صغره وشارك فى رسم الجدارية وبعض الرسومات فى الشوارع مع مدرسة الزخرفية فى تجميل الشوارع بالإضافة الى اشتراكه فى المسرحية ويعتبر الفنان محمود خليل مثله الأعلى .

7
7

 

فيما قال والده ان نجله موهوب من عند الله رغم إصابته بالمرض ولكنه فخور به لما يقوم به من أعمال فنية جميلة جعلته يتحدى هذا المرض وزاده عزيمة وإرادة قوية ان يواصل رسوماته بمهارة بالإضافة الى ان نجله يمتلك مهارات أخرى وهى الكمبيوتر وخاصة الانترنت ويجلس عليه عدد من الساعات يوميا ومعرفة الأخبار  يوميا من خلال الانترنت ويتمنى ان يكمل نجله دراسته الثانوية والتحاقه بالجامعة .

8
8

 

9
9

 

10
10

 

11
11

 

12
 

 

13
 

 

14
 

 

15
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حقائق لا تعرفها عن الأمصال.. يمكنها حمايتك من السرطان ولا تسبب التوحد كما يشاع.. لقاح الدفتيريا والتيتانوس يحمى 3 ملايين سنوياً من الموت.. وتطعيم الأب والأم يحمى الرضع من الإصابة بالأمراض

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

التوحد

الرسم

الزخرفية




لا تفوتك
خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة