صور.. محمد ينتصر على "التوحد" بالفن.. يرسم المساجد والكنائس منذ الصغر

سوهاج – عمرو خلف

موهبة فذة يتمتع بها الطالب محمد صلاح رغم إصابته بالتوحد، فقد أثبت للجميع أن المرض لم يمنعه من موهبته واستثمارها بل واشترك فى التمثيل بإحدى المسرحيات بقصر ثقافة سوهاج ليخرج إلى الحياة بعد أن تقوقع سنوات طويلة فى هذا المرض وأصبح لديه بعض الرسومات واللوحات التى يتم عرضها فى قصر الثقافة وزاده إصرارا وحبا للرسم الفنان محمد خليل .



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قصة الشاب محمد طويلة منذ أن أصيب بمرض التوحد منذ صغره وهو فى سن الرابعة فقط لتبدأ بعدها الأسرة رحلة علاج طويلة، إلا أن فنه تمكن من لفت نظر الأسرة حيث اكتشفت هذه الموهبة مبكرا حينما كان يشاهد المساجد والكنائس فى الشوارع وفنادق ليقوم بعدها بالعودة للمنزل ورسمهم على ورق وتلوينهم من وحى خياله بصورة معبرة فذه.



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وعندما اكتشفت الأسرة هذه الموهبة قررت حينئذ إلحاقه بقصر ثقافة سوهاج ليعرض فيها لوحاته لكى يراها الجميع ويثبت أنه تحدى مرضه وزاده إصرارا وعزيمة فى استكمال مشواره حتى استطاع مؤخرا التمثيل فى إحدى المسرحيات.



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"اليوم السابع" التقي الطالب محمد 18 سنة بالصف الأول الثانوى الزخرفية فى منزله وأسرته لكى يرووا لنا قصته مع المرض، إذ تقول والدته: "محمد كان طفلا طبيعيا حتى سن الرابعة وتبدل حاله تماما من خلال ظهور أعراض المرض عليه فى مدرسته، ووقتها قمنا بالكشف عليه عند الأطباء واكتشفنا إصابته بمرض سمات التوحد "اسبرجر" وبدأت رحلتنا العلاجية معه من خلال تناول الأدوية وجلسات التخاطب وتنمية المهارات وبعد فترة قليلة شاهد محمد احد الفنادق المزخرفة فى الشارع وعند عودته للمنزل قام برسم الفندق على ورقة بمهارة فائقة ومن اول نظرة للفندق دون خطأ مطلقا فاكتشفنا وقتها موهبته فى الرسم بالإضافة الى رسوماته الأخرى من المساجد والكنائس ورسم الأشخاص واللوحات بدقة .



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وتواصل الأم حديثها انها فخورة بنجلها وموهبته رغم مرضه وقامت بالحاقة بقصر ثقافة سوهاج لعرض لوحاته بالإضافة الى اشتراكه فى إحدى المسرحيات وهى " نحلة واحدة لا تجنى العسل" وهو ما جعله يتحدى المرض وخاصة وانه يعشق الفنان محمود خليل الفنان التشكيلى وقد حصل نجلها على شهادة تقدير نتيجة رسوماته .



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فيما قال الشاب محمد أنه يعشق الرسم منذ صغره وشارك فى رسم الجدارية وبعض الرسومات فى الشوارع مع مدرسة الزخرفية فى تجميل الشوارع بالإضافة الى اشتراكه فى المسرحية ويعتبر الفنان محمود خليل مثله الأعلى .



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فيما قال والده ان نجله موهوب من عند الله رغم إصابته بالمرض ولكنه فخور به لما يقوم به من أعمال فنية جميلة جعلته يتحدى هذا المرض وزاده عزيمة وإرادة قوية ان يواصل رسوماته بمهارة بالإضافة الى ان نجله يمتلك مهارات أخرى وهى الكمبيوتر وخاصة الانترنت ويجلس عليه عدد من الساعات يوميا ومعرفة الأخبار يوميا من خلال الانترنت ويتمنى ان يكمل نجله دراسته الثانوية والتحاقه بالجامعة .



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