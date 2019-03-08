صور.. حملات نظافة وتجميل بالشوارع والترع بـ" الطود والزينية" بالأقصر

صرح العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود، أن رجال هندسة الرى بالمدينة، قادوا حملات لرفع المخلفات والقمامة والحشائق بحواف ترعة البستان بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والوحدات القروية التابعة للمركز، بداية من قرية العديسات قبلى مروراً بقرية العديسات بحرى منتهياً بقرية الطود غرب والتى تحتجزها الكباري، وذلك فى حملات خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن رفع 12 طن من المخلفات الصلبة والقمامة، وقام رجال قسم النظافة والتجميل بالمركز بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية، بأعمال رى الأشجار والنباتات والزهور بحديقة عبد المنعم رياض بمدينة الطود ورفع الاتربه بالطريق الجانبيه للحديقة.

وفى مدينة الزينية إنطلق رجال الأجهزة التنفيذية فى حملات بقرية العشى بإشراف رئيس مدينة الزينية عبد المحسن ربيع وقادة السيد، وعبد الحارث زيارة نائب رئيس المركز، ومكى عمر مسئول النظافة لقرية العشى، تم خلالها فتح الشوارع الرئيسية من الناصرية وشارع الدار حتى نهاية كوبرى العير بعد رفع الأتربة الناتجة عن حفر الصرف الصحى وتسوية ورفع المعاناة عن المواطنين، وتمهيد الشوارع الرئيسية بمعدات الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزينية.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى لكافة قرى مركز ومدينة الزينية، مشيراً إلى إستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، والتشديد على ضرورة إستمرار إزالة الإشغالات والإستجابة لأى بلاغات أو شكاوى من المواطنين وبحث المشاكل التى تواجههم وتمت الحملة لتمهيد الطريق، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بإزالة المعوقات عن الطرق.