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صور.. جمارك سفاجا تضبط طائرة تجسس وشاشات كمبيوتر قبل تهريبها جمركياً

الجمعة، 08 مارس 2019 04:31 ص
صور.. جمارك سفاجا تضبط طائرة تجسس وشاشات كمبيوتر قبل تهريبها جمركياً طائرة التجسس
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة  مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا، من ضبط  جمركى لطائرة تنصت وتجسس، وعدد من شاشات الكمبيوتر، وأجهزة يلاى استيشن بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية. 
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبودوح الجلالى مدير إدارة جمرك تفتيش الركاب تم ضبط طائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا وتعمل بالريموت كنترول و 13 شاشة كمبيوتر  و19 جهاز بلاى ستيشن وجهاز تصنيع عملة (بتكوين )  و 3 أجهزة لعد البنكنوت وشاشة تلفزيون 40 بوصة  تم إخفاؤها داخل أماكن يصعب الوصول إليها بالأمتعة الشخصية الخاصة ب 4 ركاب مصريين قادمين من الخارج، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 424 ألفا و985 جنيها.  
 
واشترك فى الضبط كل من أحمد شاكر وناصر فارس وسيد عز الدين  ومحمد محي ومحمد عبد الراضى ومحمد فوزى وإسماعيل حسن مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف محمد عبد المنعم وعطية عبد المجيد مشرفى الصالة.
 
قرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات، 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى والمنطقة الجنوبية.
 
 
 
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