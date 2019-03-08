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صور.. استقبال السيدات فى مطار القاهرة بالورود بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

الجمعة، 08 مارس 2019 02:25 م
صور.. استقبال السيدات فى مطار القاهرة بالورود بمناسبة اليوم العالمى للمرأة استقبال السيدات بالورود فى مطار القاهرة
كتب محمود راغب - أحمد حمادة
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استقبل مطار القاهرة الجوى صباح اليوم الوفود الاجنبية والعربية القادمين الى مصر بتوزيع الورود والشوكولاتة وشعار "التاء المربوطة...سر قوتك" على السيدات والفتيات ترحيبًا بهن فى مصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام.

اليوم العالمى للمرأة (1)

أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الطيران المدنى برئاسة الفريق يونس المصرى، مشيدة بجهود ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس احمد فوزى لتقديم الخدمات والإجراءات الميسرة للزائرين لتسهيل مرورهم، مشيرة اننا سعينا ان يكون احتفالنا بهذا اليوم العالمى للمرأة بشكل مختلف، حيث جاءت فكرة توزيع شعار التاء المربوطة على السيدات فى هذا اليوم لكونها اصبحت رمز وأيقونة للمرأة المصرية، وهى تعتبر بمثابة ترحيب باسم سيدات مصر بالسيدات القادمات من الخارج، واحتفاء من المجلس القومى للمرأة وتحية لكل نساء العالم، كما تم عرض فيلم التاء المربوطة باللغة الإنجليزية فى كل شاشات العرض بصالات الوصول والسفر بالمطار.

اليوم العالمى للمرأة (2)

وتوجهت الدكتورة مايا مرسى، بالتهنئة لكل امرأة حول العالم بهذه المناسبة الهامة التى يحتفل بها دول العالم اعترافاً وتقديرا بدور المرأة واسهاماتها فى جميع المجالات، متمنية يوم سعيد للمرأة حول العالم فى عيدها وان يكون دفعه للمرأة للوصول والتقدم فى جميع المجالات .

اليوم العالمى للمرأة (3)

فيما أعربت السفيرة منى عمر عضو المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية عن سعادتها وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، بردود الفعل التى تصل الينا حتى الان من السيدات، مشيرة انه كان هدفنا ونحن نضع الفكرة وننفذها الترحيب بالسيدات القادمات الى مصر، والتأكيد على اهتمام مصر بدور المرأة واعترافا بمكانتها فى جميع انحاء العالم، وبهدف الترويج السياحى.

اليوم العالمى للمرأة (4)

وأبدت السيدات والفتيات القادمات الى مصر اعجابهن بهذه اللفتة الجميلة، ووجهن الشكر للقائمين عليها، وقمن بالتقاط الصور التذكارية والسلفى بالتاء المربوطة لوضعها على صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعى.

اليوم العالمى للمرأة (5)
 

 

اليوم العالمى للمرأة (6)
 

 

اليوم العالمى للمرأة (7)
 

 

اليوم العالمى للمرأة (8)
 

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القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

اليوم العالمى للمراه

يوم المراه العالمى

مطار القاهره




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