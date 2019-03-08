القبض على عاطل يقود سيارة مسروقة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد من القبض على عاطل يقود سيارة مبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث مركز فايد بضبط المتهم "السيد.م.م"29 عام عاطل مقيم سوهاج وله محل إقامة آخر دائرة مركز فايد أثناء قيادته السيارة رقم (ع أ ن 315) نقل القاهرة وبالكشف الفنى عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1153 لسنة 2019 جنح مركز فايد عن بلاغ "أحمد.ر.ع" 33 عام مدير شركة أدوات منزلية مقيم أشمون منوفية وله محل إقامة آخر دائرة مركز فايد.

تم التحفظ على المتهم والسيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.