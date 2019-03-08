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الأمم المتحدة: 250 ألف فنزويلي تقدموا بطلب للجوء خلال عام 2018

الجمعة، 08 مارس 2019 09:49 م
الأمم المتحدة: 250 ألف فنزويلي تقدموا بطلب للجوء خلال عام 2018 رئيس فنزويلا
جنيف )أ.ش. أ(
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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم /الجمعة/ أن نحو 250 ألف مواطن فنزويلي تقدم بطلب للجوء في الدول الأجنبية خلال عام 2018.

وأوضحت المفوضية، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن هذا العدد يمثل الضعف مقارنة بعام 2017، مؤكدة أن المزيد من الفنزويليين لا يزالون يقدمون بشكل متزايد طلبات للجوء، مشيرة إلى أن أبرز خمس دول شهدت أكبر عدد من طلبات اللجوء كانت بيرو بواقع (167,238) طلب ، البرازيل (83,893)، الولايات المتحدة الأمريكية (72,722)، إسبانيا (29,603)، ثم الإكوادور (13,535).

وأشارت المفوضية إلى أن 414 ألفا و 570 طلبا للجوء تم تقديمه من قِبل مواطنين فنزويليين في الخارج منذ عام 2014، وأن حوالي 60% منهم، أي ما يعادل 248 ألفا و 669 طلبًا قُدم خلال عام 2018، بينما شهد عام 2017 تقديم 110 ألفا و 825 طلبا.

وأضافت المفوضية أن العدد الإجمالي للفنزويليين المتدفقين إلى الخارج بلغ أكثر من 3.4 مليون شخصا حتى الآن.

 

 


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