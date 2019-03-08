video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام الناتو: طالبان لن تنتصر فى أرض المعركة بأفغانستان

الجمعة، 08 مارس 2019 11:03 ص
أمين عام الناتو: طالبان لن تنتصر فى أرض المعركة بأفغانستان قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
إضافة تعليق

 قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستلوتنبرج إن الحلف يتواجد فى أفغانستان لتهيئة الأوضاع للسلام، وتوجيه رسالة واضحة لحركة (طالبان) بأنها لن تنتصر فى أرض المعركة.

وأضاف ستلوتنبرج- فى تصريح خلال مؤتمر صحفى عقده مع الرئيس البولندى أندريه دودا اليوم الجمعة  أن (الناتو) يدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام، مؤكدًا أن تواجد الحلف يهدف إلى إرسال رسالة لـ (طالبان) بأنها لن تفوز على أرض المعركة إلا أن (طالبان) عليها أن تجلس على طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق سياسي، حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.


وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) إلى أن أى سلام مستدام ينبغى أن يتم بناؤه على الإنجازات التى تم تحقيقها فى السنوات الأخيرة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أفغانستان تعلن مقتل وإصابة 43 من عناصر "طالبان" فى عملية أمنية

القوات الأمريكية بأفغانستان تنفى مزاعم طالبان باستهدافها

جون بولتون: إدارة ترامب لا تثق فى طالبان ثقة عمياء

"طالبان" تقتل 10 من قوات الأمن وتأسر 7 آخرين فى شمال أفغانستان

أفغانستان

الناتو

طالبان

عسكرى

قوات الجيش الأفغانى




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة