أمين عام الناتو: طالبان لن تنتصر فى أرض المعركة بأفغانستان

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستلوتنبرج إن الحلف يتواجد فى أفغانستان لتهيئة الأوضاع للسلام، وتوجيه رسالة واضحة لحركة (طالبان) بأنها لن تنتصر فى أرض المعركة.

وأضاف ستلوتنبرج- فى تصريح خلال مؤتمر صحفى عقده مع الرئيس البولندى أندريه دودا اليوم الجمعة أن (الناتو) يدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام، مؤكدًا أن تواجد الحلف يهدف إلى إرسال رسالة لـ (طالبان) بأنها لن تفوز على أرض المعركة إلا أن (طالبان) عليها أن تجلس على طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق سياسي، حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.



وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) إلى أن أى سلام مستدام ينبغى أن يتم بناؤه على الإنجازات التى تم تحقيقها فى السنوات الأخيرة.