أساطير البطولة على طريق الجنرال الذهبى فى يوم الشهيد.. غدا بـ"اليوم السابع"

حت عنوان فى يوم الشهيد.. أساطير البطولة على طريق الجنرال الذهبى، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، «أسود العزة» من الجيش والشرطة يواصلون تقديم أرواحهم دفاعاً عن الوطن.. فى يوم الشهيد.. أساطير البطولة على طريق الجنرال الذهبى.. أبناء عبد المنعم رياض والرفاعى يواصلون المسيرة المقدسة.. المنسى وعبده وشويقة يسطرون ملاحم البطولة فى مواجهة الإرهاب.. ساطع النعمانى ونبيل فراج ومحمد جبر ونجوى ومحمود أبواليزيد شهداء الشرطة فى مواجهة غدر «الإخوان الإرهابية».

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ «أسود العزة» من الجيش والشرطة يواصلون تقديم أرواحهم دفاعاً عن الوطن.. فى يوم الشهيد.. أساطير البطولة على طريق الجنرال الذهبى.. أبناء عبد المنعم رياض والرفاعى يواصلون المسيرة المقدسة.. المنسى وعبده وشويقة يسطرون ملاحم البطولة فى مواجهة الإرهاب.. ساطع النعمانى ونبيل فراج ومحمد جبر ونجوى ومحمود أبواليزيد شهداء الشرطة فى مواجهة غدر «الإخوان الإرهابية»

ـ أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار له بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة بالسكة الحديد محكمة والوضع يتجه للأفضل نهاية 2020.. تحديث الإشارات سيزيد الأمان ويقلل الدور البشرى.. وضع القطارات تغير من 2014 بعد إهمال 40 سنة.. وتعديل لائحة الجزاءات لفصل متعاطى المخدرات

ـ خطة لجان «الإرهابية» لترويج الشائعات عبر الصفحات الرياضية والفنية على الـ «سوشيال ميديا»

ـ الحكومة تؤكد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لمضاعفة الصادرات.. «مدبولى» يلتقى وزراء الصناعة والتجارة والمالية ويوجه بعقد اجتماع قريب مع رؤساء المجالس التصديرية تمهيدا لبدء تطبيق الخطط الجديدة.. و«معيط »: تحسن المؤشرات المالية يعكس قوة الاقتصاد وتعافيه التام.. وزير المالية يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة.. ويعلن خطة لتطوير عمل الوزارة وإرساء الفكر المؤسسى

ـ قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. شوقى ترك الوظيفة وافتتح مصنع مخللات بدعم «المشروعات الصغيرة»

ـ لاسارتى يراهن على خبرة لاعبيه.. الأهلى يتحدى فيتا كلوب الكونغولى فى موقعة حاسمة بدورى الأبطال

ـ تحديد رئيس بعثة النيجر.. اجتماع ساخن فى اتحاد الكرة لحسم لجان أمم 2019



