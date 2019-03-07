هاليفاكس العقارية البريطانية: أسعار المنازل تسجل قفزة مفاجئة فى فبراير

رويترز

أظهرت بيانات من هاليفاكس للرهن العقاري، اليوم، الخميس أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في فبراير أكبر قفزة عن الشهر السابق منذ الثمانينيات على الأقل، بارتفاعها بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة مع مستواها في يناير.

لكن اقتصاديين يقولون إن المؤشر الشهري يتسم بالتقلب، وإن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مازالت تضغط على السوق على الأرجح.

وقالت هاليفاكس، إن الأسعار ارتفعت 2.8 بالمئة على أساس سنوى في الأشهر الثلاثة حتى فبراير ، وهى أكبر زيادة وفقا لذلك المقياس منذ أغسطس 2018.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أشار إلى توقعات لزيادة نسبتها 0.1 بالمئة عن الشهر السابق وارتفاع سنوي بنسبة واحد بالمئة في الأسعار.