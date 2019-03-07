مدرسة مرسى علم الثانوية تحتفل بقيادة مصر للاتحاد الأفريقى بمجسمات "صور"

البحر الأحمر - عماد عرفة

داخل فناء مدرسة مرسى علم الثانوية العام قبل الماضى صمم أحمد حامد مدرس مادة الجغرافيا، مجسما لخريطة مصر البيئة، وحصل آنذاك على المركز الثانى على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل المجسمات البيئية بوزارة التربية والتعليم، عاد من جديد ليبدع فى تصميم يحتفل من خلاله بقيادة مصر للاتحاد الأفريقى.

صمم أحمد حامد مدرس الجغرافيا بمدرسة مرسى علم الثانوية ماكيت لمعالم مصر حول نافورة مياه يحيط بها أعلام الدول الأفريقية وأعلاهم علم مصر، وذلك بمناسبة قيادة مصر للاتحاد الأفريقى.

من جانبه قال أحمد حامد مصمم الماكيت إن الفكرة جاءت عندما تمكنت مصر بقيادة الرئيس السيسى للحصول على قنص لقب رئيس الاتحاد الأفريقى.

وأضاف حامد لـ"اليوم السابع" أن الماكيت عبارة عن مربع يحيط به أعلام الدول الأفريقية وفوقها علم مصر، وبداخل المربع نافورة مياه ويحيط بها معالم مصر من الأهرامات وأبو الهول ومكتبة الإسكندرية.

وتابع: وهناك مجسم لسفينة فرعونية قديمة وتوت عنخ أمون، لتوضيح لطلاب معالم مصر وحضارتها وتاريخها بين الدول والذى نفتخر به ولابد أن يفتخر به أولادنا طلابنا.

وأوضح حامد فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن الفعاليات العظيمة التى تمر بها مصر مع أشقائها الأفارقة مثل فوزها برئاسة الاتحاد الأفريقى وتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واستضافة أسوان مؤتمر الشباب الأفريقى وإعلانها عاصمة للشباب الأفريقى وحضور سفراء الدول الافريقية فى حدث مهم وهو تعامد الشمس على رمسيس الثانى، كان لابد من الاحتفال بتلك الاحداث لتكون راسخة فى اذهان الطلاب داخل المدرسة.



مجسم افريقيا داخل مدرس مرسى علم (1)



مجسم افريقيا داخل مدرس مرسى علم (2)



مجسم افريقيا داخل مدرس مرسى علم (3)



مجسم افريقيا داخل مدرس مرسى علم (4)