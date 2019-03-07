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محافظ المنيا يُحيل 30 موظفًا بالعدوة للتحقيق بسبب الغياب والإهمال

الخميس، 07 مارس 2019 11:27 ص
محافظ المنيا يُحيل 30 موظفًا بالعدوة للتحقيق بسبب الغياب والإهمال قاسم حسين
المنيا- فريق المحافظات
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أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 30 موظفاً بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بمركز العدوة، للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق، وعدم التزام البعض بمواعيد العمل الرسمية والتقصير في أداء الأعمال الموكلة لهم .
 
جاء قرار المحافظ، بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، عقب الزيارة التي قام بها إبراهيم نصير رئيس مركز العدوة، وعاكف عبد السلام مدير التفتيش الإداري بالوحدة المحلية لمجلس قروي الشيخ مسعود والوحدات الصحية التابعة لها، ومراكز الشباب والوحدة البيطرية بالقرية، ووحدة الشئون الاجتماعية، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
 
من جانبه ، شدد رئيس المركز علي مديري القطاعات، بالتواجد الدائم والمتابعة اليومية للموظفين، وتقديم الخدمات للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
 

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