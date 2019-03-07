محافظ أسيوط يناقش سبل إعادة تشغيل مشروع الجلود والأخشاب

أسيوط - هيثم البدرى

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، سبل تشغيل وتطوير ورشتى النجارة والجلود وبعض الصناعات التراثية التابعة للمحافظة، وذلك لتدريب الطلاب وتعليمهم وفتح سوق عمل جديدة وتعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المحافظة وإدارة التعاون الإنتاجى ومديرية التربية والتعليم وخاصة التعليم الفنى واستخدام أساليب علمية فى هذا القطاع الهام.

جاء ذلك بحضور محمد النمر، مدير عام التعليم الفنى بأسيوط، وناهد محمد مدير إدارة التعاون بالمحافظة، وعدد من موظفى إدارات التعاون بالمحافظة.

وقال المحافظ، إننا نعمل على إعادة تشغيل واستغلال المشروعات التابعة للمحافظة بكل الطرق الممكنة، وذلك لتعظيم الاستفادة منها وتوفير فرص عمل وتدريب الطلاب وتأهيلهم إلى سوق العمل فى القطاعات المختلفة، مشيراً إلى دراسة نقل ورشة النجارة بالسادات وورشة الجلود إلى مبنى خان الخليلى بمدرسة بدر الفنية بمدينة الفتح.

وعلى جانب آخر، التقى محافظ أسيوط، أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض طلبات ومشاكل مراكز الشباب والأندية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التى يعقدها المحافظ مع أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية لمناقشة مشاكل ومقترحات تطوير جميع قطاعات الخدمات والمرافق وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

واستعرض محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، خلال الاجتماع، خطة المديرية لتطوير قطاعى الشباب والرياضة والطلائع بالمحافظة فضلًا عن خطوات ومراحل تطوير مراكز الشباب وشرح لأوجه الدعم المقدمة لها والمشروعات الجارى تنفيذها وفقًا لخطة الوزارة، كما تم خلال الاجتماع طرح بعض طلبات ومقترحات أعضاء مجلس النواب.