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مبعوث ترامب بشأن فنزويلا يتعهد بعقوبات على البنوك التى تدعم مادورو

الخميس، 07 مارس 2019 09:28 م
مبعوث ترامب بشأن فنزويلا يتعهد بعقوبات على البنوك التى تدعم مادورو مادورو
رويترز
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تعهد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بفنزويلا اليوم الخميس بأن واشنطن "ستوسع شبكة" العقوبات على البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات على البنوك التي تدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأبلغ إليوت أبرامز جلسة استماع في لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي "سيكون هناك المزيد من العقوبات على المؤسسات المالية التي تنفذ أوامر نظام مادورو".

واعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلد الغني بالنفط وزادت الضغوط على مادورو للتنحي.

واتهم أبرامز كوبا وروسيا بأنهما تحميان وتدعمان حكومة مادورو.

وأكد تقارير لوسائل إعلام بأنه أجرى جولتين على الأقل من محادثات سرية مع جورج أريزا وزير الخارجية في حكومة مادورو.

وقال مارك جرين منسق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الاقتصاد الفنزويلي انكمش بنسبة 50 في المئة وأن تقديرات تشير إلى أنه قد ينكمش بنسبة 33 بالمئة أخرى هذا العام.

وأبلغ جرين جلسة الاستماع "عندما يكون لديك تضخم عند 2 مليون بالمئة وفقا لبعض التقديرات، فإنه لا أحد لديه القدرة على شراء أي شيء بأي حال، وبالتالي سيكون هناك يأس وقنوط عميقين".

وقال أبرامز إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لديهما خطط تتضمن "مليارات الدولارات" لإعادة بناء الاقتصاد النفزويي حال رحيل مادورو عن السلطة.

وأضاف أن فنزويلا ليست "بلدا مفلسا بالأساس" وسيكون هناك "الكثير من الناس الجاهزين للاستثمار" إذا حدث تغيير في قيادتها وسياستها الاقتصادية.

 


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