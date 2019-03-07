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عناصر بـ"داعش" يهاجمون موكبا للحشد التركمانى لدى عودته من الموصل

الخميس، 07 مارس 2019 12:06 ص
عناصر بـ"داعش" يهاجمون موكبا للحشد التركمانى لدى عودته من الموصل قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن مدير إعلام الحشد التركمانى على الحسينى أن عناصر بـ"داعش" هاجموا موكبا للحشد التركمانى لدى عودته من الموصل إلى الطوز، مبينا أن الحادث أدى الى مقتل اثنين من الحشد واصابة اخرين.

وقال الحسينى فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، إن:"قوة من الحشد التركمانى وخلال عودته من الموصل الى طوز خرماتو تعرض الى كمين لعناصر بتنظيم داعش بمنطقة باقركة قرب مخمور، ما أدى الى مقتل اثنين من الحشد واصابة 11 أخرين"، مبينا أنه "تم نقل الجرحى الى مستشفى مخمور لتلقى العلاج".


ونفى الحسينى "ما تناقلته بعض وسائل إعلام بمقتل 150 من أفراد الحشد"، داعيا وسائل الإعلام إلى "تحرى الدقة فى نقل المعلومات".


يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى يقوم بين فترة وأخرى بنصب سيطرات وهمية على طريق كركوك الخارجي، لاستهداف مدنيين وعناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي، حيث أدت بعض تلك العمليات إلى سقوط قتلى وجرحى.


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