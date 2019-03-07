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بحمولة 6 آلاف طن..

على أرصفته البحرية الجديدة.. ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث سفينة عالمية

الخميس، 07 مارس 2019 04:07 ص
على أرصفته البحرية الجديدة.. ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث سفينة عالمية الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد
كتبت- هبة حسام
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يستقبل ميناء شرق بورسعيد صباح اليوم الخميس، ثالث سفينة عالمية على أرصفته البحرية الجديدة التى تم افتتاحها وتشغيلها أول أمس الثلاثاء.

تصل حمولة السفينة العالمية والتى تدعى Amira Jasmine لتصدير الملح، إلى 6 آلاف طن، فيما تتجه السفينة العابرة بميناء شرق بورسعيد إلى إيطاليا.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شهد بدء تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد التى يبلغ طولها 5 كيلو مترات، أول أمس الثلاثاء.

واستقبلت الأرصفة فى أول أيام تشغليها سفينتين عالميتين، واحدة لنقل الحاويات والبضائع العامة، والثانية لتصدير الملح متجهة إلى لبنان بحمولة 6 آلاف طن.

 

 


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