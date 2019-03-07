ضبط عاطل قتل شخصا وألقى جثته بجوار مستشفى الخانكة بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

ألقت مباحث قسم الخانكة، القبض على عاطل لقيامه بقتل شخص بطعنة فى الرقبة من الخلف، وإلقاء جثته أمام مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص أمام مستشفى الصحة النفسية ويوجد به طعنة فى الرقبة بالخلف.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقل على الفور العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "إمام. ع. ا" ومقيم كفر طحا، بشبين القناطر، تم نقله للمستشفى تحت تصرف النيابة.

وبالبحث والتحرى وفحص علاقات المجنى عليه، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم التوصل لمرتكب الواقعة ويدعى "عبدالحميد.م" عاطل ومقيم زاوية النجار دائرة مركز قليوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.