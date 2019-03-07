صور.. محافظ الأقصر يلتقى بمكلفى الخدمة العامة الحاصلين على الهندسة

الأقصر – أحمد مرعى

إلتقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع عدد من المكلفين بأداء الخدمة العامة من الشباب والفتيات الحاصلين على بكالوريوس هندسة لجميع التخصصات، والمقرر توزيعهم على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن المختلفة، وذلك في مجال تخصصهم ، بحضور العميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الاعلامي ، ومحمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر، والمستشار القانوني للمحافظة هشام البلكي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام ومن المقرر ان يبدأ اعتباراً من يوليو 2019، مشيرا إلى أن المكلفين حاصلون على بكالوريوس هندسة وسيتم توزيعهم طبقا لرغباتهم والاستفادة من مهاراتهم في مجالات تخصصاتهم المختلفة داخل ديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن، موضحا أن عددهم 22 خريجا وخريجة.

فيما رحب محافظ الأقصر، بالمكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجي كليات الهندسة، مؤكدا أن فترة ادائهم للخدمة العامة ستساهم في إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهم لخوض الحياة العملية، مشددا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلف في اختيار مجال العمل، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامته.