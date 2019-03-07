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صور.. "صحة أسوان" تنظم ندوات توعية بأمراض التقزم والأنيميا لتلاميذ مدارس إدفو

الخميس، 07 مارس 2019 02:46 م
صور.. "صحة أسوان" تنظم ندوات توعية بأمراض التقزم والأنيميا لتلاميذ مدارس إدفو جانب من ندوات التلاميذ
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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نظمت الإدارة الصحية بإدفو فى محافظة أسوان، اليوم الخميس، ندوات تثقيفية بمدارس المرحلة الابتدائية بإدفو، عن الحملة القومية للقضاء علي الديدان المعوية وحملة 100 مليون صحة لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور محمد علي مدير إدارة الثقافة الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هناك 136 ألفا و116 طالبا وطالبة ضمن المستهدفين بحملة الكشف عن أمراض "السمنة والتقزم والأنيميا" في محافظة أسوان والتي انطلقت فعالياتها أمس الأربعاء.

 

التلاميذ
التلاميذ

 

تلاميذ المدرسة
تلاميذ المدرسة

 

جانب من ندوات التلاميذ
جانب من ندوات التلاميذ

 

طبيبة الإدارة الصحية
طبيبة الإدارة الصحية

 


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