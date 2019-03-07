شاهد الاحتفال بكرنفال سانتا كروز دى تينيريفى بإسبانيا

كتبت فاطمة شوقى

يحتفل الإسبان بمهرجان سانتا كروز دى تينيريفى الذى يقام كل عام فى شهرى فبراير ومارس من العام ، وهو واحد من احتفالات الكرنفالات الشهيرة فى العالم، ويعد ثانى أكبر كرنفال فى العالم بعد كرنفال ريو دى جانيرو فى البرازيل، وبدأ الاحتفال بهذا الكرنفال منذ 1980.

وفى هذا الكرنفال يسلط الضوء على حفل انتخاب ملكة للكرنفال فضلًا عن المواكب التى تمر فى المدينة.

ووفقا لصحيفة "تيلى ثينكو" الإسبانية فإنه سيتم تخفيض حركة المرور، وستشرع الشرطة المحلية فى تنفيذ ذلك ابتداءا من الساعة الثامنة مساء اليوم، مما سيؤثر على عدة شوارع آخرى.