تعرف على خطة الحكومة للتصدى لمتعاطى المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة

كتبت إيمان على

تضمن اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، توجيهات بالتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز إجراءات الحكومة فى التصدى لذلك، كالتالى:

- تكليف وزارة التخطيط بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة.

- تكليف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

- تعمل وزارة التضامن بالمشاركة مع باقى الوزارات على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة.

- تعكف وزارة الأوقاف على تنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إماماً أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا واجتماعيًا.