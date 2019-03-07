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تعرف على خطة الحكومة للتصدى لمتعاطى المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة

الخميس، 07 مارس 2019 07:00 ص
تعرف على خطة الحكومة للتصدى لمتعاطى المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة مجلس الوزراء
كتبت إيمان على
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تضمن اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، توجيهات بالتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى.

 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز إجراءات الحكومة فى التصدى لذلك، كالتالى:

 

- تكليف وزارة التخطيط بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة.

 

- تكليف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

 

- تعمل وزارة التضامن بالمشاركة مع باقى الوزارات على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة.

 

- تعكف وزارة الأوقاف على تنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إماماً أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا واجتماعيًا.


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