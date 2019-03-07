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الخميس، 07 مارس 2019 05:18 م
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الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل اجتماع البنك المركزى الأوربى

الخميس، 07 مارس 2019 04:56 م
الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل اجتماع البنك المركزى الأوربى البنك المركزى الأوروبي
رويترز
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تراجعت الأسهم الأوروبية، أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر، اليوم، الخميس، قبيل اجتماع للبنك المركزى الأوروبى الذى من المتوقع أن يقلص توقعات النمو، ويلمح إلى جولة جديدة من القروض زهيدة التكلفة لبنوك منطقة اليورو.
 
وتراجع قطاع البنوك الأوروبى، بفعل بيع لجنى الأرباح بعد المكاسب التى تحققت توقعا لبرنامج قروض المركزى الأوروبى، فى حين واصل قطاع السيارات المعتمد على التصدير انخفاضه بفعل المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الصينى.
 
وتعرضت أسهم الموارد الأساسية، لضغوط مع انخفاض أسعار النحاس فى حين لم تكن مكاسب قطاعات مثل الاتصالات والمرافق، المفضلة فى أوقات الضبابية الاقتصادية، كافية لتعويض الضعف الذى حل بالسوق عموما.
 
وفي الساعة 0830، بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 0.4 بالمئة، فى حين نزل كل من داكس الألمانى وفايننشال تايمز 100البريطانى 0.5 بالمئة.
 
وزاد مؤشر قطاع البنوك الإيطالية، أكبر مستفيد من جولة قروض البنك المركزى الرخيصة السابقة، 0.1 بالمئة، لكن أسهمه ظلت دون ذرى الجلسة السابقة.

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