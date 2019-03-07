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اضبط مخالفة.. الحمامات العمومية فى الغربية كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين

الخميس، 07 مارس 2019 12:00 ص
اضبط مخالفة.. الحمامات العمومية فى الغربية كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين الحمامات العمومية فى الغربية
الغربيه محمد طارق
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استمرارا لمسلسل الإهمال فى جميع المرافق العامة التى تتعرض لها مراكز ومدن محافظة الغربية، من انتشار القمامة فى شتى أرجاء المحافظة وانتشار مكامير الفحم بالقرب من المناطق السكنية فى ظل غياب تام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

رصدت "اليوم السابع" كارثة بيئية تعد من أخطر الكوارث داخل المحافظة وهى "الحمامات العمومية" والتى تنقل أكثر من 90% من الأمراض لأهالى المدن والمراكز بالرغم من أن معظمها استثمارية، فمثلا فى المواقف العامة سعر دخول الفرد لقضاء حاجته جنيهان.

وفى هذا الصدد قال محمد محمود أحد الأهالى: إن الحمامات العمومية كارثة بكل المقاييس، فعند دخولها لا تقدر على استنشاق هواء نقى نظرا لعدم تنظيفها فأصبحت غير آدمية بالرغم من تجديد معظمها فى السنوات الأخيرة ولكن الإهمال وعدم تنظيفها جعل منها مستنقعا لنقل الأمراض بين المواطنين.

وأضاف أن هذه الأماكن تعد الناقل الأساسى للأمراض الخطيرة مثل فيروس سى والأمراض المعدية، فى الوقت الذى تنفق فيه الدولة ملايين الجنيهات للحفاظ والاطمئنان على صحة المواطنين وعلاجهم من الأمراض السارية.

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة النظر إلى تلك الكارثة التى تشكل خطورة على حياتهم وتنقل لهم الأمراض ومساعدة الدوله فى النهوض، واتخاذ إجراءات حاسمة.

 

الحمامات العموميه
الحمامات العموميه

 

الحمامات العموميه في الغربيه_1
الحمامات العموميه في الغربيه_1

 

الحمامات من الداخل
الحمامات من الداخل

 

العمامات العموميه في الغربية
العمامات العموميه في الغربية

 


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