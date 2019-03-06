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وفد من الأوقاف يغادر لتنزنيا لتسلم المرحلة الأولى من تطوير المركز الإسلامى المصرى

الأربعاء، 06 مارس 2019 05:10 م
وفد من الأوقاف يغادر لتنزنيا لتسلم المرحلة الأولى من تطوير المركز الإسلامى المصرى وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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غادر وفد فنى من وزارة الأوقاف إلى تنزانيا بتكليف رسمى لتطوير المركز الإسلامى التابع للأوقاف المصرية هناك لتطويره.
 
ويأتى المشروع في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحرصها على تعميق أواصر التواصل مع أشقائها الأفارقة، وفي ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم واهتمامها بالعمق الأفريقي، وبناء على توجيه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
 
وضم الوفد المهندس سمير مصطفى الشال رئيس قطاع الخدمات، والمهندس مجدى أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية إلى دولة تنزانيا لتسلم المرحلة الأولى من تطوير المركز الإسلامي المصرى بتنزانيا.
 
وقامت شركة المقاولون العرب (فرع تنزانيا)، بتنفيذ المشروع ودراسة ما يلزم للمرحلة الثانية من التطوير، علما بأن مساحة أرض المركز تصل إلى نحو (20 ألف م٢)، ويحتوى المركز على: 12 فصلا تعليميًّا، يدرس به قرابة (1000) طالب تنزانى، وتقوم الدراسة فيه على المناهج الأزهرية، وتقوم وزارة الأوقاف بشحن الكتب سنويا بمعرفتها للدارسين.
 
ويضم المركز 11 إماما ومدرسًا ومديرًا إداريًّا من العاملين بوزارة الأوقاف المصرية، و7 مدرسًا تنزانيًّا، و2 عاملا تنزانيًّا على نفقة الأوقاف المصرية، كما أن بالمركز قاعة للندوات والاحتفالات ومسجدًا للصلاة.
 
 

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