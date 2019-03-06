نيكى يغلق منخفضا رغم إقبال المستثمرين الأفراد على أسهم الدفاع

(رويترز)

واصل المؤشر نيكي للأسهم اليابانية تراجعه من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء، بعد أداء ضعيف للأسهم الأمريكية، بينما أقبل المستثمرون الأفراد على شراء أسهم الشركات الصغيرة المرتبطة بالدفاع بدعم من تقارير عن أن كوريا الشمالية أعادت بناء جزء من موقع لإطلاق الصواريخ.

وانخفض المؤشر نيكي القياسى 0.6 % إلى 21596.81 نقطة، مع وجود مستوى دعم عند متوسط 25 يوما قرب 21177 نقطة.

كان نيكي قد بلغ أعلى مستوياته فى 3 أشهر فى وقت سابق هذا الأسبوع، لكن المحللين يقولون إن المستثمرين يقبلون الآن على جني الأرباح فى غياب أي محفزات جديدة للشراء.

وظلت المخاوف المرتبطة بالقضايا التجارية بين الولايات المتحدة والصين تخيم على السوق، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن الرئيس دونالد ترامب سيرفض أي اتفاق تجاري غير مكتمل الأركان، لكن الولايات المتحدة ستواصل العمل على إبرام اتفاق.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25% إلى 1615.25 نقطة. وفاقت الأسهم الخاسرة تلك الرابحة بواقع 1291 إلى 737 سهما.

وهوى سهم كورا كورب 9.3% بعدما قالت سلسلة مطاعم السوشي إن صافي ربحها انخفض 29 % في الفترة بين نوفمبر ويناير متأثرا بارتفاع التكاليف المرتبطة بفتح منافذ جديدة في الخارج.

وعلى النقيض من ذلك، كانت الأسهم المرتبطة بالدفاع في بؤرة الاهتمام، حيث أقبل المستثمرون الأفراد على شرائها بعدما قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ومركزان أمريكيان للأبحاث إن كوريا الشمالية أعادت بناء جزء من موقع لإطلاق الصواريخ كانت قد بدأت في تفكيكه من قبل.

وقفز سهم إشيكاوا سايساكوشو لصناعة المعدات الدفاعية 6%، بينما صعد سهم هوا ماشينري لصناعة الأسلحة النارية 5.4% وزاد سهم هوسويا 9.9%.

وزاد سهم سانريو 7.3% في تداولات كثيفة، بعدما قالت شركة منتجات (هالو كيتي) إنها ستتحالف مع شركة لصناعة الأفلام في هوليوود.