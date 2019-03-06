نقابة الاجتماعيين تعيد تشكيل هيئة مكتبها.. وحنفى محمود أمينا عاما

قرر مجلس نقابة الاجتماعيين برئاسة الدكتور عبدالحميد زيد نقيب الاجتماعيين، خلال اجتماعه المنعقد بمقر النقابة اليوم، إعادة تشكيل هيئة المكتب بالانتخاب.

وفاز خلال انتخابات هيئة المكتب الدكتور سمير عبدالفتاح وسامي حبشي بمنصب الوكلاء ؛ وحنفى محمود بمنصب الأمين العام، وسلامة نصر بمنصب أمين الصندوق؛ والدكتور عمرو الدسوقى بمنصب الأمين العام المساعد .

وأوضح الدكتور عبدالحميد زيد " نقيب الاجتماعيين "؛ أن المجلس أصدر قراراً بإجماع الحضور أن يكون تشكيل هيئة المكتب لمدة ستة أشهر فقط ؛ على أن يتم إعادة تشكيل هيئة المكتب مرة أخرى بعد تلك الفترة حتى يتسنى لأعضاء المجلس تقييم أداء أعضاء هيئة المكتب ولإتاحة الفرصة لمن يرى فى شخصه الترشح لأى مقعد من مقاعد هيئة المكتب ؛ على أن يتم إعادة تشكيل كافة لجان النقابة خلال الاجتماع القادم، والمزمع عقدة الشهر المقبل.