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الأربعاء، 06 مارس 2019 03:41 م
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نائب رئيس الإمارات: 5.8 مليار درهم لمشاريع ماء وطاقة فى الشمال

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:00 م
نائب رئيس الإمارات: 5.8 مليار درهم لمشاريع ماء وطاقة فى الشمال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس ورئيس الوزراء الإماراتي
(رويترز)
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس ورئيس الوزراء الإماراتى فى تغريدة اليوم الأربعاء إن الإمارات اعتمدت 5.8 مليار درهم لمشاريع ماء وطاقة فى المناطق الشمالية.

 

تشمل المشاريع سدودا جديدة وشبكة مياه اتحادية سيجرى ربطها مع أبوظبى ودبى ومحطة طاقة شمسية ومحطة لتحلية المياه، حسبما ذكر على تويتر الشيخ محمد الذى يشغل أيضا منصب حاكم دبى.

 

كانت الإمارات قد صادقت الأسبوع الماضى على إنفاق 11 مليار درهم على مشاريع للطرق والبنية التحتية فى المناطق الشمالية أيضا.


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