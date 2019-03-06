محافظ البحيرة يوجه بإستمرار أعمال الإنارة والكهرباء تفعيلاً لمبادرة "صوتك مسموع"

البحيرة – الامير نصرى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة عمل صيانة شاملة لخطوط الإنارة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل علي متابعة شكاوي المواطنين، وحلها بشكل فورى، وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، و ذلك ضمن مبادرة "صوتك مسموع"

وفي إستجابة فورية من آمنة، بخصوص شكوي مواطني قرية الخرطوم، بالوحدة المحلية لقرية أبو بكر الصديق بمركز ومدينة بدر من خطوط الإنارة، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، بعمل حملة صيانة شاملة لكافة خطوط الإنارة بالطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، بالإضافة إلي تغيير اللمبات والكشافات التالفة، وشد الأسلاك التي تضررت جراء العوامل الجوية.

في سياق متصل، قام رئيس مركز ومدينة شبراخيت، بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمركز، وتم إصلاح وتركيب كشافات بالطريق، خلف المستشفي العام، وطريق العقولة وشارع مدرسة الشباب، كما تم تغير كابل كهرباء ضغط عالى، لتعديل المسار بطول 500 متر تقريبا،ً تحت إشراف هندسة الكهرباء .

ومن جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسي، بمتابعة أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بالمركز، وشملت الأعمال التي نفذها قسم الكهرباء بالوحدة، في منطقة المركز الطبي ومنطقة الدفراوي .

وشدد محافظ البحيرة ، علي ضرورة المتابعة المستمرة، و التنسيق بين جميع القطاعات والجهات المختلفة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فيما يمس الحياة اليومية للمواطن، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.