قومى المرأة بشمال سيناء يعلن مساندته لخوض السيناويات للإنتخابات

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء اليوم مساندته للسيدات السيناويات فى خوضهن الانتخابات وتغيير النظرة السائدة عن المرأة فى المجتمع السيناوى.

جاء ذلك فى ندوة المرأة المصرية أصل الحكاية والتى نظمها الفرع فى مجمع إعلام العريش بمشاركة 70 سيدة.

وقالت إحسان الغالى مقرر معاون فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء فى تصريح لها، ان اللقاء ضمن فعاليات منتدى نون للقوى الناعمة لامن و سلامة المرأة المصرية ، وفعاليات 12 يوم عمل المواكب للعيد المئوي للمرأة المصرية، ومايقوم به الفرع بشمال سيناء من حملة طرق الأبواب للمرأة السيناوية، و حملة لاني رجل التى تحث على حقوق المرأة و تمكينها اقتصاديا و سياسيا ، ودور المرأة في أمن وسلامة الوطن .

وأوضحت " الغالى " ،أن الفعالية تضمنت محاضرات عن أمن وسلامة الوطن و القوى الناعمة و العنف ضد المرأة وعن منتدى نون للقوي الناعمة الذي كان جزء من مهرجان اسوان الدولي للأفلام المصرية التي تخص المرأة، و تغيير نمط نظره المجتمع للمرأة من حيث مدى فعاليتعا و تأثيرها على الاسرة و المجتمع.

أضافت أن القومى للمرأة بشمال سيناء يعمل خلال هذه الفترة والمستقبل على تكثيف برامج لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، ووصولها للمراكز القيادية،وأن تخوض الانتخابات المحلية، وكذلك كيفية إظهار المرأة في الاعلام بصورة مشرفة، ويتم ذلك بندوات مكثفة من خلال الندوات َحملات طرق الأبواب للتوعية و التثقيف بالخدمات التي تقدمها الدولة .