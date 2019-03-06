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فيديوجراف.. جرائم أردوغان ضد أبناء بلده فى تركيا عرض مستمر

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:39 م
فيديوجراف.. جرائم أردوغان ضد أبناء بلده فى تركيا عرض مستمر أردوغان
كتب محمد تهامى زكى
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اليوم السابع بلس

مازال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ينتهك الجرائم ضد شعبه وأبناء بلده، من تعذيب وتنكيل بالمعارضين له، وهو ما كشفه فيديوجراف صممه مداد نيوز.

الفيديوجراف فضح جرائم الرئيس التركى، الذى ذكر أنه يحكم تركيا على طريقة العصابات وهدم دولة القانون، كما أنه يقف وراء عمليات خطف واختفاء وتعذيب المعارضين وتصفية أنصار فتح الله جولن.

 

 

وأشار الفيديوجراف أن وسائل إعلام عالمية فضحت ممارسات أردوغان المجرمة قانونا ومنها قيام نظامه بخطف المعارضين من شوارع تركيا فى وضح النهار، ولم يتوقف اختطاف المعارضين على الداخل  بل نفذ عمليات اختطاف طالت 100 مواطن تركى فى 18 دولة  بينها أوكرانيا، كوسوفو،  أذربيجان وباكستان.

جرائم أردوغان
جرائم أردوغان

 

كما أشار الفيديوجراف، لتصريحات أردوغان التى اعترف فيها بتصفية المعارضين، قائلا: "سنعيد رجال جولن الهاربين واحدا تلو الآخر".

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نظام أردوغان وخطف المعارضين

 

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أردوغان

 


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