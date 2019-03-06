فلسطين تدعو لتنفيذ القرارات العربية فى مواجهة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، الدول العربية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مختلف مستوياته، وآخرها قرار قمة بيروت التنموية الرابعة، لاتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أى قرار من أى دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قوة الاحتلال، أو تنقل سفارتها إليها.

ونوه "المالكلا"، فى كلمته التى ألقاها اليوم الأربعاء أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته 151 ، إلى أن ما يجرى حاليا فى القدس وتحديداً فى المسجد الأقصى المبارك، حيث يدافع آلاف المصلين الفلسطينيين عن قبلة المسلمين الأولى، ضد المحاولات الإسرائيلية المسعورة للسيطرة على أجزاء من الحرم القدسى الشريف، مشيرا إلى أن هذه المعركة تدور فى آخر حلقاتها على مصلى باب الرحمة "الذى تمكن أهلنا المرابطون فى القدس من فتحه رغم أنف الاحتلال، وذلك بعد 16 سنة من الإغلاق".

ونبه "المالكى" إلى أنه بعد أيام من الآن، ستحاول قوات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيها المتطرفين، إغلاق المصلى مرة أخرى وبقرار من محكمة الاحتلال.