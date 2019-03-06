عودة ضخ المياه لمدينة القاهرة الجديدة بعد تغيير غرفة المحابس بشارع التسعين

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، أنه تم تشغيل محطات مياه القاهرة الجديدة وعودة المياه مرة أخرى، بعدما تم الانتهاء من أعمال إصلاح غرفة المحابس المنهارة بشارع التسعين.

وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سبب قطع المياه يرجع لانهيار غرفة المحابس الرئيسية بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه تم تغيير غرفة المحابس بالكامل وإعادة تشغيل المياه وضخها، ومن المقرر أن تصل لكافة مناطق المدينة خلل ساعات قليلة.