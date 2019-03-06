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عشيق فى بيتى.. موظف يعود لشقته فجأة ويجد زوجته بأحضان صديقه فيقتله

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:24 م
عشيق فى بيتى.. موظف يعود لشقته فجأة ويجد زوجته بأحضان صديقه فيقتله خيانه زوجية،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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انهال عامل بالضرب على صديقه الموظف حتى الموت، بعدما عاد المتهم إلى منزله ووجد المجنى عليه فى أحضان زوجته، داخل شقته بمنطقة الشرابية، حرر محضرا بالواقعة، وتولى المستشار أحمد خطاب رئيس النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن زوجة المتهم، نشأت علاقة عاطفية بينها وبين المجنى عليه، حيث تعرفت عليه من خلال صداقته مع زوجها، وتطورت لعلاقة جنسية، حيث كان يتردد عليها المجنى عليه داخل شقتها فى غياب زوجها.

وأشارت التحريات إلى أن يوم الحادث خرج الزوج إلى عمله، واتصلت زوجته بعشيقها الذى حضر إلى شقتها، وأثناء جلوسهما مع بعضهما فى الشقة، شعر الزوج بإعياء شديد، وقرر العودة إلى منزله ولكنه فوجئ بوجود صديقه مع زوجته فى شقته، حيث أمسك به وانهال عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتمكنت زوجته من الهرب، تم القبض على المتهم وزوجته وإحالتهما للنيابة .

 


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