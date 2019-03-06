شكرى يبحث مع المُفوض العام للأونروا آخر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

كتب : أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، بيير كرينبول المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للتباحُث بشأن آخر مستجدات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى ثمّن فى بداية اللقاء الدور الهام الذى تضطلع به الأونروا فى دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، معرباً عن ترحيبه بالجهود التى بذلها المُفوض العام للوكالة خلال الفترة الماضية من أجل العمل على استمرار الوكالة فى تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى تقييم كرينبول حول سير عمل وكالة الأونروا والتطورات المُتصلة بكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة، والتحديات المالية التى تواجهها، وانعكاسات ذلك على مصير عمل الوكالة والخدمات التى تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

واتصالاً بذلك، أكد الوزير شكرى على أهمية دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى استمرار المساعى مع الشركاء بغية الحفاظ على قدرة الوكالة على القيام بمسئولياتها تجاه الفلسطينيين فى كافة مناطق عملياتها.

واختتم حافظ، بأن مفوض عام الأونروا ثمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادُل الرؤى مع الوزير شكرى، معرباً عن تقديره للدور الحيوى الذى تضطلع به مصر فى دعم الوكالة والجهود التى تقوم بها على الساحة الفلسطينية، ومنوهاً بتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.