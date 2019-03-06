video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. اشتعال الحرب الكلامية بين اليمين واليسار فى إسرائيل

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:00 م
شاهد فى دقيقة.. اشتعال الحرب الكلامية بين اليمين واليسار فى إسرائيل نتنياهو وجنتس
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

 قبل أقل من 40 يوماً على إجراء انتخابات الكنيست المزمع إجراؤها فى 9 أبريل المقبل، تشتعل الحرب الكلامية بين أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة.

 قبل أقل من 40 يوماً على إجراء انتخابات الكنيست المزمع إجراؤها فى 9 أبريل المقبل، تشتعل الحرب الكلامية بين أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة، إذ وجه بانى جنتس رئيس الأركان السابق وزعيم حزب "حصانة إسرائيل"  اليسارى انتقادات واسعة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بأنه لا يتمتع بالكفاءة العسكرية لقيادة الجيش الإسرائيلى.

 الفيديو التالى يشرح الصراع الدائر  بين اليمين واليسار لنيل صوت الناخب فى إسرائيل .

 

 •    يحاول حزب الليكود اليمينى وحصانة إسرائيل اليسارى نيل أصوات الناخبين بكل السبل

 •       مؤخراً اشتعلت الحرب الكلامية بين الليكود وحزب حصانة إسرائيل

 •       رئيس حزب حصانة إسرائيل بانى جنتس وجه انتقادات لاذعة لنتنياهو

 •    اتهم جنتس رئيس الوزراء بعدم التمتع بالكفاءة العسكرية الكافية لقيادة إسرائيل

 •    وقال جنتس لنتنياهو: عندما كنت أزحف فى الوحل مع جنودى كنت أنت تتدرب على الإنجليزية فى حفلات الاستقبال

 •       الليكود من جانبه رد على الانتقادات بهجوم حاد على جنتس

 •        اتهم حزب الليكود جنتس بأنه لا يتمتع بالكفاءة السياسية ليمثل اليسار


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتعال الحرب الكلامية بين نتنياهو ورئيس أركانه السابق.. جنتس لبنيامين: عندما كنت أزحف بالوحل مع جنودى كنت أنت تتعلم الإنجليزية.. وخبير بالشئون الإسرائيلية: لا يمكن حسم الفائز فى الانتخابات لتراجع اليمن

اسرائيل

انتخابات الكنيست

نتنياهو

جنتس

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة