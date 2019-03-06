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شاهد فى دقيقة.. إزاى تقدم تظلم لو حذفوك من بطاقة التموين ضمن غير المستحقين

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. إزاى تقدم تظلم لو حذفوك من بطاقة التموين ضمن غير المستحقين بطاقات التموين
كتب ـ مدحت وهبة
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اليوم السابع بلس

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من أول مارس الجارى إبلاغ غير المستحقين فى المرحلة الثانية من دعم البطاقات من خلال كتابة عبارة "سيتم إيقاف البطاقة" على بونات صرف السلع والخبز، وأن من حق المواطن التقدم بتظلم على الموقع الإلكترونى اعتبارا من أول مارس، حتى يوم 15 من نفس الشهر  ثم تقوم الوزارة  بفحص التظلم خلال أسبوعين.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن كيفية التقدم بتظلم فى حالة إبلاغ المواطن بأنه من ضمن غير المستحقين من دعم البطاقات بالمرحلة الثانية فى نقاط محددة.

1_ إعداد قائمة بالفئات غير المستحقة ووضعها على الموقع www.tamwin.com.eg

2-إدخال بياناتك ووجود اسمك ضمن القائمة يعنى أنك غير مستحق للدعم

3- من حق المواطن تقديم التظلم على الموقع اعتبارا من أول مارس وحتى يوم 15

4 - الوزارة تبحث التظلمات اعتبارا من يوم 16 مارس لمده 15 يوما

5- سيتم فحص التظلمات والبت فيها ثم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل

 

 


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