الرئيسية أخبار عالمية زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة جزيرة مينداناو بالفلبين الأربعاء، 06 مارس 2019 03:05 ص ريختر رويترز إضافة تعليق قال مركز مراقبة الزلازل الأوروبي إن زلزالا قُدرت شدته في بادئ الأمر بست درجات ضرب جزيرة مينداناو في الفلبين اليوم الأربعاء. وقع الزلزال الذى جرى تعديل شدته لاحقا إلى 5.7 درجة على مسافة 211 كيلومترا شمال شرقي دافاو وعلى عمق 60 كيلومترا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مصرع شخصين في زلزال ضرب جنوب غربي الصين زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب بيرو ريختر الفلبين زلزال "الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل صور.. رعد وبرق ومطر.. طقس متقلب يضرب القاهرة والمحافظات.. استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين: تنحسر على السواحل الشمالية الشرقية من الغد.. وتكشف: طقس "الويك إند" مستقر التعليم تعلن توفير نماذج استرشادية لبوكليت الثانوية العامة خلال أيام.. وتؤكد: هدفها تدريب الطلاب على الاختبارات.. وتطمئن المتقدمين للامتحان: لا يوجد تغيير فى شكل الأسئلة.. وتشدد على سرعة انتهاء كتابة الاستمارات ريال مدريد يخشى نكسة جديدة ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا عشان نحمى أبناءنا.. 5 علامات تدل على تبنى ابنك أفكارا متطرفة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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