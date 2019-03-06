زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة جزيرة مينداناو بالفلبين

رويترز

قال مركز مراقبة الزلازل الأوروبي إن زلزالا قُدرت شدته في بادئ الأمر بست درجات ضرب جزيرة مينداناو في الفلبين اليوم الأربعاء.

وقع الزلزال الذى جرى تعديل شدته لاحقا إلى 5.7 درجة على مسافة 211 كيلومترا شمال شرقي دافاو وعلى عمق 60 كيلومترا.