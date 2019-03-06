رئيس الوزراء موجها الشكر لوزير النقل السابق: بذل قصارى جهده رغم التحديات

كتبت ــ هند مختار

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، مشيراً إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية، وبذل قَصارى جهده، رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا في البنية الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيثُ أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "نُواجه تحدياً أيضاً في الكوادر الموجودة بهذه القطاعات، التي تحتاج إلى التدريب، والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُقُ جرس إنذار مهم، فالمسئولون يبذلون جهودأً قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد في رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري".