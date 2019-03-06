خلال حفل Bt100 السنوى .. منح جائزة أفضل نمو فى قطاع السلع الإستهلاكية لشركة نستله شمال شرق إفريقيا

تم منح شركة نستله شمال شرق أفريقيا، الرائدة في مجال االتغذبة والصحة في المنطقة، "جائزة النمو الصناعي عن قطاع السلع الإستهلاكية" خلال حفل توزيع الجوائز السنوي bt100 تقديرًا لنمو الشركة غير المسبوق خلال عام 2018. وتمتلك الشركة حاليًا تسع فئات من المنتجات الغذائية في السوق المصري وثلاثة مصانع لضمان إمداد السوق المصرية باحتياجاته والمساهمة في صادرات السلع الغذائية إلى الأسواق الرئيسية والنامية المجاورة. بالإضافة إلى المحفظة المتنوعة للمنتجات، توظف الشركة اليوم أكثر من 3500 موظف دائم، كما توفر أكثر من 1500 وظيفة غير مباشرة.

على مدار السنوات الخمس الماضية، استثمرت نستله أكثر من مليار جنيه في مجالات التصنيع والبحث والتطوير وتعزيز مهارات العاملين. في عام 2017، قامت شركة نستله بعملية استحزاذ ناجحة على شركة كارافان المصرية CMC، وهي شركة مصرية رائدة في مجال القهوة سريعة التحضير والمالكة للعلامة التجارية "بونجورنو". في يناير 2019، احتفلت شركة نستله بافتتاح مصنعها الجديد للبن، بونجورنو، في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ، باستثمارات بلغت 250 مليون جنيه مصري.

عقب تسلمه الجائزة، صرح معتز الحوت، رئيس مجلس إدارة ,الرئيس التنفيذي لشركة نستله شمال شرق إفريقيا: "يؤكد حصولنا على هذه الجائزة اليوم على سيرنا على الطريق الصحيح وقد كان عام 2018 بالنسبة لنا عامًا حافلًا ومليئًا بالنجاحات،"وأضاف قائلاً: ""نحن فخورون بكوننا شركة موثوق بها من قبل المستهلكين المصريين، فقد شهد عام 2018 تحقيق معدلات نمو كبيرة. قيمنا فى نستله قائمة على الإحترام،وبالتالي، استراتيجيتنا تعمل على إرساء القيم المجتمعية المشتركة التي تساهم فى تحسين نوعية الحياة للأفرد والعائلات المصرية بشكل مستدام."

هذا ويهدف حفل Bt100 السنوي، إلى تكريم 100 مؤسسة –من القطاعين العام والخاص- وشخصية مؤثرة من الذين ساهموا في دعم الإقتصاد المصري والتنمية في مختلف القطاعات على مدار عام 2018، حيث تتزامن نسخة العام الحالي من حفل التكريم مع احتفال مجلة بيزنس توداي بمرور 25 عامًا على تأسيسها، والإحتفاء بإنجازاتها. وقد شهد الحفل حضورًا لافتًا لمجموعة واسعة من الشخصيات الحكومية والممثلين الرئيسيين لقطاع الأعمال بمختلف قطاعاته الإستثمارية والمالية والمصرفية.