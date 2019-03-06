القبض على مرتكبى واقعة قتل سائق لقمة العيش بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

ألقت، مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، القبض على مرتكبى واقعة قتل سائق توك، وإلقاء جثته بجوار ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطار ا من مستشفى ناصر العام، بوفاة المدعو"إبراهيم. ر ر "27 سنة، سائق توك توك ومقيم منطى، دائرة مركز قليوب، اثر اصابته بجرح تهتكى بالرأس ونزيف بالمخ، وتم التحفظ على الجثه بمشرحة مستشفى ناصر العام.

وبسؤال شقيق المتوفى المدعو " أحمد. ر.ر " 29 سنة، ترزى، قرر اختفاء شقيقه بمركبة التوك توك قيادته حال عمله عليها بمنطقة حدائق القبة، وانه قد توصل إلى وجود المركبة بالجراج المشار إليه من خلال جهاز التتبع فى إطار البحث عن شقيقة.

جرى اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، وتم التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة هم كل من: "تامر.ص"42سنة، سائق، وشقيقه"ايهاب.ث"52سنة، سائق، وأملاك. ك"29 سنة، عاطل، والذين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة مركبات التوك التوك ومتعلقات قائديها بأسلوب الاستدراج.، وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين بمعرفة العقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، أمكن ضبطهم، بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، واعترفوا تفصيليا بالحادث حيث قام المتهمين باستقلال مركبة التوك توك برفقة المجنى عليه من أمام مصنع كريستال عصفور - دائرة قسم أول شبرا الخيمة

بحجة توصيلهم إلى مدينة الخصوص، وحال سيرهم بالطريق قاموا بإعطائه مشروب (زبادوه) أعدوه سلفا مخلط به بعض الأقراص المخدرة، وعقب تناوله شعر بحالة من النعاس فقاموا بوضعه بالمقعد الخلفى وقيام أحدهم بقيادة المركبة، واسفل الطريق الدائرى بطريق ترعة الإسماعلية –دائرة القسم مكان العثور على المجنى عليه، قاموا بدفعه والقائه خارج المركبة اثناء سيرها مما أدى لارتطام رأسه بأحد القواعد الخرسانية على جانب الطريق الدائرى وأحداث اصابته التى أودت بحياته، وفروا هاربين، وأضافوا قيامهم عقب ذلك بالتصرف فى مركبة التوك توك المستولى عليها لدى عملائهما ( سيئ النية ) كل من:- "مجدى.ف"38 سنة، سائق، و"احمد.ر"28 سنة، عاطل، بمواجهتهما بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقروا بصحتها، وشراء مركبات التوك توك المستولى عليها وقيامهما بتغيير معالمهما وطمس بياناتها وإعادة بيعها، بتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبتى التوك توك المستولى عليهما بالوقائع الآخرى، وتم التحفظ عليهم، تحرر عن ذالك المحضر رقم 8945 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.