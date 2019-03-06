القبض صاحب مطبعة بروض الفرج لتزويره بطاقات عضويات النوادى والجامعات

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط نادى .ب 44 سنة "مدير مطبعة" كائنة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح من الجهات المعنية.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على كمية من المطبوعات "بطاقات عضوية منسوب صدورها للعديد من الجهات والجامعات والأندية الرياضية" وعدد من النسخ المقلدة لبعض الكتب، وبمواجهته أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.