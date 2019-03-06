السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة هاتف بالإكراه ببولاق الدكرور

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بسرقة هاتف محمول بالإكراه ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي.

وأسندت النيابة للمتهمين "إسلام عادل، محمد العزب"، تهمة سرقة الهاتف الخلوى المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجنى عليها "سوزان عطية" بطريق الإكراه الواقع عليها وعلى المجنى عليها "صباح سيد"، بأن استوقفهما بالطريق العام مشهرين بوجههما سلاح أبيض لشل حركتهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات والهروب.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة" بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.